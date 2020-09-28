Трое подростков жестоко избили сверстника в Кировской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту размещения в интернете видеоролика, на котором группа подростков жестоко избивает своего сверстника в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщает региональное надзорное ведомство.

Видео появилось в минувшие выходные в соцсети. На нем видно, как несколько несовершеннолетних бьют кулаками и пинают своего сверстника. Избиение продолжается и когда мальчик падает на землю.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверочных мероприятий взят на контроль лично прокурором области.

СУ СКР по Кировской области также сообщило о проведении по факту драки доследственной проверки.