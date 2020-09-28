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Администраторам "группы смерти" вынесли приговор за попытку убийства рязанской школьницы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Рязани признал виновными в покушении на убийство рязанской школьницы 22-летнего жителя города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летнюю жительницу Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что обвиняемые совместно с другими сообщниками активно пользовались социальной сетью "ВКонтакте". Они вовлекли в процесс виртуального общения несовершеннолетнюю жительницу Рязани, установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю. Злоумышленники добились, чтобы девочка наносила себе глубокие раны, а затем путем психологических манипуляций убедили ее совершить самоубийство.

"Однако замысел сообщников не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам ввиду своевременного оказания потерпевшей соответствующей психологической медицинской помощи", - отмечает пресс-служба.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на один год. После оглашении приговора он был взят под стражу в зале суда.

Сообщница осуждена к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и ограничением свободы после отбытия условного осуждения сроком на один год.

Кроме того, с учетом частичного возмещения удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 895 тыс. рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, осужденные являлись администраторами одной из "групп смерти".

В пресечении преступления участвовали правоохранительные и следственные органы при координирующей роли ФСБ России, отметил собеседник агентства.

Рязань

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