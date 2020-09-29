В Якутске решили организовать "штрафстоянку" для безнадзорных лошадей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Якутска организуют специальное место для безнадзорных лошадей, которые пасутся и беспрепятственно разгуливают на территории города, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Для безнадзорных лошадей планируют организовать специальное место под условным названием "штрафстоянка". В предыдущие годы городская власть принимала решение о создании такого места на базе сельскохозяйственной академии. Однако, проект не дошел до стадии реализации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что лошади на самовыпасе питаются из мусорных баков, разбрасывают отходы, портят муниципальное имущество и озеленение, представляют опасность для машин и пешеходов. Мэр Якутска Сардана Авксентьева считает, что это, главным образом, результат снижения ответственности коневодов.

"В свою очередь они оправдываются, что лошади без надзора разгуливают по городу, потому что нет свободных мест для выпаса - городская черта застроена дачами и ИЖС. Отчасти это так", - отметила Авксентьева, подчеркнув, что хозяева большинства безнадзорных лошадей известны, лишь принадлежность отдельных табунов трудно идентифицировать.

Мэр поручила рассмотреть возможность создания "штрафстоянок" для лошадей на базе двух агрошкол, расположенных селах Тулагино и Хатассы.

Кроме того, будет ужесточена административная ответственность для владельцев лошадей.

"За ненадлежащее содержание лошадей к хозяевам ранее применялся штраф в размере до 3 тысяч рублей за табун. Глава города предложила увеличить размер штрафа и 3 тысячи рублей оплачивать за одну голову", - отмечается в сообщении.