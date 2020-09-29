В Дагестане опровергли слухи об уходе Васильева

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В администрации главы и правительства Дагестана опровергли сообщения о досрочном уходе Владимира Васильев с поста руководителя региона.

"Глава Дагестана Владимир Васильев работает в штатном режиме. Сейчас он находится в своем рабочем кабинете. Разговоры о его досрочном уходе недостоверны", - сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики.

Ранее РБК, ссылаясь на свои источники, сообщил о досрочном уходе Васильева с поста главы Дагестана до выборов в Госдуму в 2021 году связи со здоровьем и личным желанием сложить с себя добровольно полномочия.