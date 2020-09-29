Путин не нашел конъюнктуры в отношениях Москвы и Минска

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В условиях нынешнего беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию ее отношения с Россией не подвержены конъюнктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем видеообращении к участникам форума регионов двух стран российский лидер подчеркнул, что отношения двух государств имеют под собой прочный фундамент на основе общих культурных, духовных и родственных связей, общей истории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсуждать с Россией все предложения по укреплению общей экономической безопасности, призвал последовательно выполнять взятые на себя обязательства.

"Одно из основных - создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность. Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства", - заявил Лукашенко в видеообращении на форуме регионов Белоруссии и России в Минске во вторник.