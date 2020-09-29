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Переход между зданиями обрушился на шахте в Коми

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обрушение перехода между зданиями произошло на поверхности шахты "Северная" в Воркуте (Коми) во вторник, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение, что на поверхности шахты Северная произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

На место направлена группа пожарно-спасательного гарнизона, силы и средства военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.

Коми Воркута

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