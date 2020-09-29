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Самарский чиновник получил реальный срок за смертельное ДТП в Прикамье

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кизеловский горсуд Пермского края вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику одного из муниципалитетов Самарской области за ДТП с гибелью пешехода. Об этом сообщается в пресс-релизе краевой прокуратуры во вторник.

Суд установил, что в ночь на 12 июня нетрезвый водитель из Самары наехал на 18-летнюю девушку на одной из улиц города Кизел (Пермский край). Девушка скончалась на месте дорожной аварии.

"Необходимо отметить тот факт, что подсудимый вплоть до совершения преступления являлся сотрудником администрации одного из муниципальных районов в Самарской области, а ранее проходил службу в органах внутренних дел", - говорится в пресс-релизе.

Суд признал подсудимого виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, суд лишил экс-чиновника водительских прав на 2,5 года. Также суд удовлетворил иски родственников погибшей на общую сумму 3 млн рублей.

Пермский край

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