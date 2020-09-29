Движение по трассе М5 после падения моста в Екатеринбурге восстановили

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Открыт проезд по автодороге М5 "Урал", перекрытый в районе 193-го километра из-за падения надземного пешеходного перехода в Екатеринбурге, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

"С 23:55 (21:55 по Москве) движение полностью восстановлено в обе стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что размер ущерба и сроки восстановления сооружения будут названы позже.

Надземный пешеходный переход обрушился в Екатеринбурге во вторник и придавил грузовик, его водитель погиб. Из-за происшествия движение на 193-м километре трассы М5 "Урал" было перекрыто, для водителей был организован объезд.

Позднее проезд по трассе М5 "Урал" был открыт в одном направлении - в сторону Екатеринбурга.

В пресс-службе регионального УГИБДД "Интерфаксу" сообщали, что падение моста, по предварительным данным, произошло из-за подъема кузова у грузовика.