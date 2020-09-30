Нефтегазовый форум начал работу в Южно-Сахалинске

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Конференция "Нефть и газ Сахалина" открылась в среду утром в Южно-Сахалинске, в этом году она получила статус Дальневосточного энергетического форума.

Как сообщили журналистам организаторы форума, она собрала около 300 участников, в течение двух дней на ней выступят более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли из России, Японии, Великобритании и Китая.

На форуме расскажут о применении современных технологий в добыче углеводородов и формировании платформы для развития энергетики будущего на Сахалине.

"На форуме будет подписан целый ряд важных для развития области документов. В их числе - программа газификации на 2021-2025 годы. Она включает в себя полную газификацию Сахалинской области, в том числе - Курильских островов. В ней заложен принцип - куда не дотянемся трубой, будем использовать сжиженный или компримированный газ", - сообщил журналистам заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко.

"Поговорим о том, какие новые направления придут в энергетику. Ведь вы знаете, что даже традиционные нефтегазовые операторы переходят сейчас в другие сферы деятельности, потихоньку разрабатывая технологии. Поэтому главным смыслом конференции я бы назвала "взгляд в будущее", - сообщила журналистам директор форума Ирина Норрис.

Собравшиеся обсудят влияние глобальной пандемии COVID-19, обвала нефтяных цен и соглашения ОПЕК+ по снижению темпов добычи на нефтегазовый сектор.

В числе новых тем для обсуждения - вопросы снижения объемов выбросов парниковых газов, монетизация газа на Дальнем Востоке России, развитие региональных проектов по производству сжиженного природного газа, развитие водородной и экологически чистой энергетики.

Конференция "Нефть и газ Сахалина" в этом году она отметит свое 24-летие. Первые девять лет она проходила в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалина, затем, когда "проекты достигли определенной стадии зрелости", - в Южно-Сахалинске.