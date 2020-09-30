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Данные о регистрации смерти граждан получат Минцифры и другие ведомства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону "Об актах гражданского состояния", которые предоставят министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также судебным приставам и нотариусам доступ к данным о регистрации смерти, которые содержатся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, сообщает в среду газета "Известия".

"Минфин подготовил поправки в статью 13.2 федерального закона "Об актах гражданского состояния". Ими ведомство предлагает расширить перечень лиц, которым предоставляются данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений", - говорится в публикации.

В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении редакции, говорится, что нововведение позволит министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и Федеральной нотариальной палате (ФНП) "более эффективно выполнять свою работу".

Издание отмечает, что в каждом случае Минфин приводит свою аргументацию, по какой причине то или иное ведомство необходимо включить в специальную "широковещательную рассылку". Например, получение такой информации судебными приставами значительно ускорит процесс прекращения исполнительного производства в отношении умерших должников.

Предоставление данных оператору единой системы нотариата позволит оперативно прекращать доверенности нотариусов, выданные им при жизни граждан.

Что касается Минцифры, то это ведомство, узнав данные о смерти россиян, получит право оперативно ограничивать доступ к учетной записи пользователей на портале Госуслуг, уточняется в статье.

Газета сообщает, что в Госдуме к документу отнеслись неоднозначно и предложили министерству предоставить гарантии, что утечек этих персональных данных не произойдет.

При этом опрошенные изданием эксперты считают инициативу логичной: по их мнению, она позволит решить проблему так называемых "мертвых душ", информацией о которых зачастую пользуются в корыстных интересах.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили разработку документа, а также отметили, что принятие законопроекта даст возможность минимизировать личный контакт служб с населением, что особенно актуально в период распространения коронавируса, поскольку в настоящее время (пусть и в отдельных случаях) граждане все еще вынуждены лично уведомлять о смерти родственников, пишут "Известия".

Минфин

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