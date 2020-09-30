Пожар и гибель человека на ферме в Сунже расследуют как поджог

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на ферме в Сунже, в результате которого погиб человек, предварительно расследуют как результат умышленного поджога, это одна из версий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Один человек задержан, второй скрывается, его ищет полиция, личность сбежавшего с места ЧП установлена сразу", - сказал он.

По его сведениям, эксперты выясняют причину смерти погибшего.

Пожар на улице Энгельса в районе новостроек начался вечером во вторник. Сотрудник поисково-спасательной службы сообщал, что на территории фермы по неизвестной загорелся дом, от ожогов погиб мужчина, который жил в Сунже по другому адресу.

"Правоохранители не исключают, что между погибшим и двумя мужчинами могла произойти драка, в ходе которой его оппоненты решили поджечь постройку. У задержанного на лице обнаружены следы побоев, травмы он мог получить как раз в результате драки", - предположил источник "Интерфакса".