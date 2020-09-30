Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 561 081+207 466

В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В 2021 году в России создадут государственную платформу для мониторинга фишинговых (то есть мошеннических) сайтов и утечек персональных данных, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на доработанную версию паспорта федерального проекта "Информационная безопасность".

Подлинность документа от 24 сентября подтвердил изданию источник, знакомый с процессом разработки. На создание платформы выделят 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год, говорится в проекте. Этот ресурс будут применять для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на сайте госуслуг, и взаимодействия с гражданами, отмечает "Ъ".

Скомпрометированная информация попадет в единую базу данных, а сайты, которые ее используют, будут автоматически заблокированы, следует из описания проекта. Платформа также будет определять источник утечки данных и искать причастных к этому злоумышленников, пишет газета.

В Минцифры "Ъ" заявили, что работа над паспортами федеральных проектов "Цифровой экономики" пока продолжается.

Согласно информации издания, в паспорте федерального проекта также говорится о создании "антивирусного мультисканера" для проверки файлов. На эти цели из бюджета выделяется по 30 млн рублей ежегодно с 2019 по 2021 года. Разработку такого мультисканера анонсировал на форуме информационной безопасности "Инфофорум-2020" в январе этого года замначальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"Ъ" обращает внимание, что утечки из госорганов и силовых структур в России давно стали проблемой. Газета со ссылкой на компанию InfoWatch пишет, что, по данным на 2019 год, они составляли 20,8% от всех случаев компрометации информации, а утечки из муниципальных учреждений — 11,6%. В то же время в мире эти доли равняются 14,9% и 7,7% соответственно.

Минцифры Цифровая экономика

Новости

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Стинг отменил выступления в России

Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин снова обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном

Путин снова обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном

ФСИН попросила продлить испытательный срок Егору Жукову

Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву до 13 лет колонии

Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России

Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');