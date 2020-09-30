В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В 2021 году в России создадут государственную платформу для мониторинга фишинговых (то есть мошеннических) сайтов и утечек персональных данных, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на доработанную версию паспорта федерального проекта "Информационная безопасность".

Подлинность документа от 24 сентября подтвердил изданию источник, знакомый с процессом разработки. На создание платформы выделят 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год, говорится в проекте. Этот ресурс будут применять для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на сайте госуслуг, и взаимодействия с гражданами, отмечает "Ъ".

Скомпрометированная информация попадет в единую базу данных, а сайты, которые ее используют, будут автоматически заблокированы, следует из описания проекта. Платформа также будет определять источник утечки данных и искать причастных к этому злоумышленников, пишет газета.

В Минцифры "Ъ" заявили, что работа над паспортами федеральных проектов "Цифровой экономики" пока продолжается.

Согласно информации издания, в паспорте федерального проекта также говорится о создании "антивирусного мультисканера" для проверки файлов. На эти цели из бюджета выделяется по 30 млн рублей ежегодно с 2019 по 2021 года. Разработку такого мультисканера анонсировал на форуме информационной безопасности "Инфофорум-2020" в январе этого года замначальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"Ъ" обращает внимание, что утечки из госорганов и силовых структур в России давно стали проблемой. Газета со ссылкой на компанию InfoWatch пишет, что, по данным на 2019 год, они составляли 20,8% от всех случаев компрометации информации, а утечки из муниципальных учреждений — 11,6%. В то же время в мире эти доли равняются 14,9% и 7,7% соответственно.