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Минкультуры РФ поможет семье актера Баталова, обманутой мошенниками

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ оказывает помощь вдове и дочери актера Алексея Баталова, которые стали жертвами мошенничества с недвижимостью, принадлежащей семье, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Безусловно, мы в курсе ситуации о мошеннических действиях с недвижимостью его семьи. И делаем все возможное, чтобы помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба.

Она отметила, что ведомство находится в постоянном контакте с коллегами из Следственного комитета, расследующими уголовное дело о мошенничестве. "Уверена, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены все обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что московские следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью, принадлежащей семье Баталова. Как пояснили в столичном главке СК, вдова и дочь обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Минкультуры РФ Алексей Баталов

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