Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

В Госдуме сочли возможным привлечь в Нагорный Карабах миротворцев РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских, или представляющих страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то еще", - сказал Новиков в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в РФ "крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта "опыт Приднестровья, куда были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения и началась нормальная мирная жизнь".

"Учитывая, что для России равнозначны и Армения, и Азербайджан, российский контингент миротворческих сил, получив мандат от ООН, мог бы там спокойно расположиться и стать залогом урегулирования данного процесса", - сказал Водолацкий "Интерфаксу". Он отметил, что "это должен быть именно только российский, а не иной какой-то контингент миротворцев".

Ранее в среду армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не рассматривает возможность ввода международных миротворческих сил в зону карабахского конфликта. "В нашей повестке такого вопроса нет", - сказал Пашинян на встрече с представителями российских СМИ, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Госдума Дмитрий Новиков Виктор Водолацкий Нагорный Карабах Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Руководитель Центра информатизации при ЦИК уволился из-за капчи

Детские мультсериалы Netflix признаны в России 18+ из-за ЛГБТ-контента

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК сэкономил 262,8 млн рублей на голосовании по Конституции

Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');