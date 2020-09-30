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Почти 30% россиян готовы переплачивать за свет ради развития альтернативной энергетики

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (29%) согласились бы вносить большую плату за электроэнергию при уверенности, что вырученные средства будут использованы для внедрения альтернативных источников энергии или для повышения энергоэффективности объектов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что 11% всех участников опроса согласны при таких условиях платить за электроэнергию на 5% больше, 9% опрошенных - на 15%, повысить плату почти на треть (на 30%) дали бы согласие 5% респондентов, наполовину - 3% россиян, вдвое больше платить за энергию согласились бы 1% сограждан.

В то же время большинство россиян (69%) не согласились бы на повышение платы за электроэнергию, 2% сограждан затрудняются сформулировать свою позицию по данному вопросу.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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