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Чиновника в Калмыкии уволили из-за маленького стажа работы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Калмыкии сообщила, что добилась увольнения врио руководителя аппарата администрации Черноземельского района. При назначении его стаж муниципальной службы был меньше пяти лет, что недостаточно для конкретной должности, отметили в ведомства.

Чиновник был поставлен во главе аппарата администрации в декабре 2019 года. В районной прокуратуре обратили внимание, что ему не хватает стажа.

"Прохождение муниципальной службы лицами, уровень профессионального образования и стаж которых не соответствует предъявляемым требованиям, нарушает права граждан - жителей района на осуществление в их интересах функций местного самоуправления компетентными и профессиональными муниципальными служащими", - указало надзорное ведомство.

Прокурор района вынес протест на распоряжение о назначении чиновника. Руководство Черноземельского района отказалось отреагировать на этот протест.

Тогда прокуратура попросила суд признать распоряжение незаконным и снять чиновника с должности. Суд полностью выполнил ее требования.

Калымкия Черноземельский район

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