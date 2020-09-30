Volvo отзовет в РФ 1,6 тыс. автомобилей для проверки ремней безопасности

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo (ООО "Вольво Карс") отзывает в РФ 1 627 машин для проверки крепления ремня безопасности переднего сидения, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзываются машины моделей S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленные в 2007-2018 годах.

"При определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья. Этот трос, находящийся внутри резиновой оболочки на внешней стороне передних сидений, в некоторых редких ситуациях, связанных с определенным поведением пользователей, может многократно изгибаться рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости троса. В случае столкновения это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности", - поясняет Росстандарт причину отзыва.

Уполномоченные дилеры ООО "Вольво Карс" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или через сервис "Яндекса" Auto.ru, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На всех отзываемых машинах заменят крепление ремня безопасности.