Автомобиль сбил четырех школьниц в Воркуте
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В воркутинском поселке Воргашор автомобиль сбил четырех школьниц, одна погибла, трое травмированы, сообщил региональный СКР.
В среду вечером 18-летний водитель за рулем Volkswagen Polo наехал на группу подростком. Из-за травм скончалась 16-летняя девушка. Еще трое девушек 15-16 лет получили травмы разной тяжести.
Следователи начали проверку вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия.
Следственное управление запросило материалы проверки в производство следователей СК.