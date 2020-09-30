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Автомобиль сбил четырех школьниц в Воркуте

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В воркутинском поселке Воргашор автомобиль сбил четырех школьниц, одна погибла, трое травмированы, сообщил региональный СКР.

В среду вечером 18-летний водитель за рулем Volkswagen Polo наехал на группу подростком. Из-за травм скончалась 16-летняя девушка. Еще трое девушек 15-16 лет получили травмы разной тяжести.

Следователи начали проверку вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия.

Следственное управление запросило материалы проверки в производство следователей СК.

Коми Воркута Воргашор

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