Арестован начальник сакского ГИБДД

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Крыму до 30 октября арестован начальник ОГИБДД МВД города Саки, сообщила пресс-служба Сакского районного суда. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, приятеля арестованного остановили на дороге для проверки документов. Оказалось, что у него при себе не было прав, документов на машину и полиса ОСАГО.

Подозреваемый позвонил подчиненному - инспектору ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела "Сакский" - и потребовал, чтобы его приятеля не привлекали за это к административной ответственности. Таким образом, подозреваемый действовал вопреки интересам службы и положений закона "О полиции", считает следствие.