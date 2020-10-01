Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 881 272+239 719

Арестован начальник сакского ГИБДД

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Крыму до 30 октября арестован начальник ОГИБДД МВД города Саки, сообщила пресс-служба Сакского районного суда. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, приятеля арестованного остановили на дороге для проверки документов. Оказалось, что у него при себе не было прав, документов на машину и полиса ОСАГО.

Подозреваемый позвонил подчиненному - инспектору ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела "Сакский" - и потребовал, чтобы его приятеля не привлекали за это к административной ответственности. Таким образом, подозреваемый действовал вопреки интересам службы и положений закона "О полиции", считает следствие.

Крым Саки ГИБДД МВД

Новости

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га
Навальный попал в больницу

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Томского физика заподозрили в попытке передать за рубеж технологии

Экономический кризис

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

В очередной Всероссийской переписи появятся новые вопросы

В очередной Всероссийской переписи появятся новые вопросы

Путин подписал указ об осеннем призыве на службу 128 тыс. человек

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');