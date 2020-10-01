Путин анонсировал совместное с лидерами США и Франции заявление по Карабаху

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он.

Президент РФ сообщил участникам совещания о своих недавних международных контактах. "В ходе совещания обсуждалась также работа с соседними с Россией государствами, что, по словам президента, является одним из приоритетов внешней политики РФ", - отметил Песков. "В этом контексте был заслушан доклад приглашенного на совещание заместителя руководителя администрации Кремля Дмитрия Козака", - добавил он.

Шел также разговор по текущей социально-экономической повестке дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел и внутренних дел Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.