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Главред "Коммерсант-Уфа" оштрафована за новость о кладбище для жертв коронавируса

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Коммерсант-Уфа" Наталья Павлова оштрафована на 30 тысяч рублей за новость о подготовке мест на кладбище для жертв COVID-19 весной этого года.

По ее словам, издание будет обжаловать это решение.

По ходатайству издания в качестве свидетелей в суд были вызваны пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов и депутат горсовета, директор муниципального комбината спецобслуживания Руслан Кинзикеев.

"Байдавлетов подтвердил, что ровно такую же информацию, которую мы публиковали 7 апреля, он в тот же день, получив запрос от издания ProUfu.ru, получил от Руслана Кинзикеева", - сказала Павлова.

Кинзикеев, по ее словам, в суде заявил, что в день подготовки спорной информации разговаривал с главредом уфимского "Коммерсанта", но не помнит о чем.

Ставшая поводом для разбирательства новость о подготовке мест для захоронения умерших от COVID-19 была выпущена в начале апреля. В связи с этим Управление Роскомнадзора по Башкирии составило протокол о фейке (часть 9 статьи 13.15 КоАП, "Злоупотребление свободой массовой информации") в отношении Павловой.

Из протокола Роскомнадзора следует, что главред распространила в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях "заведомо недостоверную общественно значимую информацию", что создало "угрозу причинения вреда жизни и(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и(или) общественной безопасности".

Ранее за новость о подготовке мест для захоронения умерших от коронавируса на 60 тыс. рублей был оштрафован главный редактор уфимского интернет-издания ProUfu.ru Тимур Алмаев.

Алмаев заявлял, что не считает себя виновным, поскольку информацию изданию подтвердили в пресс-службе уфимской мэрии с помощью мессенджера Whatsapp.

Союз журналистов России (СЖР) в связи с ситуацией вокруг портала ProUfu.ru выразил озабоченность ростом "активности" контролирующих и правоохранительных органов в отношении СМИ, которые лишний раз пытаются уличить в распространении заведомо недостоверной информации.

По мнению СЖР, контролирующие и правоохранительные органы с некоторых пор злоупотребляют "обвинительным уклоном в отношении журналистов", что противоречит конституционным принципам свободы слова и свободы распространения информации.

Уфа коронавирус

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