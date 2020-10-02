Дальневосточный федеральный университет присоединился к Университетской программе "Интерфакса"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал первым вузом региона - участником реализуемой Группой "Интерфакс" Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки". Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Восточном цифровом форуме Russky MeetUp-2020 во Владивостоке 2 октября.

Университетская программа "Интерфакса" направлена на внедрение в образовательный процесс и научную деятельность университета цифровых систем анализа информации. В рамках учебного процесса студентам и преподавателям ДВФУ, в частности, будет предоставлена возможность работы с ведущей в стране информационно-аналитической системой "СПАРК-Интерфакс", предназначенной для проверки контрагентов, обеспечения экономической безопасности бизнеса и управления кредитными рисками. В учебный процесс также планируется интегрировать систему управления репутацией и анализа эффективности PR "СКАН-Интерфакс".

"Одной из ключевых задач для ДВФУ является подготовка специалистов будущего, готовых через несколько лет выйти на рынок и быть на нем конкурентными не только в российских, но и в мировых масштабах. Для этого вместе с компаниями-партнерами университет определяет наиболее актуальные компетенции, вырабатывает образовательные траектории и внедряет самые современные технологии, которые позволят выпускникам эффективно развивать цифровую экономику Дальнего Востока России. Сотрудничество с группой "Интерфакс" позволит решать эту задачу эффективнее и динамичнее", - подчеркнул ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"Дальневосточный федеральный университет известен как один из лидеров в области цифровизации образования, внедрения современных технологий в учебный процесс. Мы ценим возможность стать частью этой инновационной экосистемы и внести свой вклад в обучение нового поколения специалистов и молодых учёных", - сказал генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар.

С 2010 года ДВФУ участвует в исследовательском проекте Группы "Интерфакс" в сфере независимой оценки деятельности российских образовательных и исследовательских организаций - Национальном рейтинге университетов (НРУ).

В течение последних нескольких лет ДВФУ уверенно входит в топ-20 НРУ и показывает лучший результат среди университетов Дальневосточного федерального округа. В области научных исследований ДВФУ также традиционно занимает высокие позиции.

ДВФУ - крупнейший вуз на Дальнем Востоке России. Сохраняя многолетние научные традиции и отслеживая новейшие образовательные тренды, университет готовит высококвалифицированные кадры для развития макрорегиона. Университет постоянно совершенствует свои образовательные программы, привлекая к сотрудничеству крупные компании-партнеры и внедряя самые современные практико-ориентированные методики обучения.

Группа "Интерфакс"- разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики. Применение этих знаний и компетенций для развития образования и науки является важным элементом социальной ответственности компании.

В апреле этого года "Интерфакс" объявил о старте Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки". В рамках этой программы "Интерфакс" активно развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами и исследовательскими центрами, помогает интегрировать в образовательный процесс уникальные базы данных и современные IT-решения, чтобы обучать профессионалов, обладающих практическими навыками, высоко востребованными на рынке труда.