В Петербурге по делу о похищении мигранта задержали трех его соотечественников

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны трое приезжих из Средней Азии по подозрению в похищении соотечественника и вымогательстве у него 127 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29 сентября вечером в полицию поступил сигнал от очевидца о том, что на Дегтярной улице несколько человек избили мужчину, силой посадили его в красный Volkswagen и увезли. Три часа спустя в результате плана "Перехват" полицейские нашли похитителей и их жертву в коттеджном поселке под Всеволожском, в строительном вагончике.

Потерпевшего – 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, полицейские освободили, ему потребовалась медицинская помощь.

По подозрению в его похищении задержаны трое его соотечественников. По версии следствия, они подрабатывают на стройке разнорабочими. Они решили потребовать у потерпевшего 127 000 рублей в счет долга. В вагончике они его били и требовали деньги, считают в МВД.

В их отношении возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Все трое арестованы.