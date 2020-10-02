Суд отправил под домашний арест начальника штаба ярославского УМВД

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику штаба УМВД по региону Алексею Ключареву, обвиняемому в превышении полномочий.

"Отклонено ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Ключарева (...) меры пресечения в виде заключения под стражу, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 ноября", - сказала пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова журналистам в пятницу.

Ключарев был задержан накануне по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2012 по 2013 годы подозреваемый, занимавший на тот момент должность начальника тыла УМВД России по Ярославской области, подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Своими действиями он нанес ущерб в размере 51 млн рублей.