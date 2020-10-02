Рязанская полиция задержала 19 наркодилеров с 7 кг "синтетики"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Криминальное сообщество выявлено в Рязани, его участники подозреваются в распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки в Рязанской, Московской и Ростовской областях, по этому делу задержаны 19 человек, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В течение года были задержаны 12 мужчин и семь женщин, проживающих в Рязани, в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях. Среди них были две супружеские пары. Остальные же не были лично знакомы друг с другом и общались в интернете, используя меры конспирации.

Трое фигурантов дела ранее были судимы за кражи и грабеж, четверо - за преступления, связанные с наркотиками.

При обыске жилищ и машин подозреваемых, а также мест закладок в Рязанской, Московской и Ростовской областях полицейские изъяли 6,7 кг синтетического наркотического средства. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств) и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Девять задержанных были отправлены под стражу, восемь дали подписку о невыезде, а двое были отправлены под домашний арест.