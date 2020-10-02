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Правительство РФ направит 22 млрд руб. за 3 года на поддержку молодежи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено за три года направить 22 млрд рублей для поддержки молодежи, обучающейся в колледжах и техникумах, сообщил в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону премьер Михаил Мишустин.

"Поддержка молодежи осуществляется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы. На его реализацию в проекте бюджета на три года планируются серьезные средства - около 22 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в течение трех лет по международным стандартам будут оснащены современным оборудованием не менее пяти тысяч мастерских в колледжах и техникумах.

"Сегодня уже создано 800 таких мастерских по всей стране, до конца года появится еще где-то 700", - добавил премьер.

Михаил Мишустин

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