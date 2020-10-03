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В Думу внесут проект закона о сотрудничестве с Израилем по усыновлению

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило проект федерального закона о ратификации Договора между РФ и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей.

Как говорится в сообщении на его сайте, кабмин постановил внести проект в Госдуму в установленном порядке.

"Принятие законопроекта позволит создать юридическую базу для развития сотрудничества между Российской Федерацией и Государством Израиль в области усыновления (удочерения) детей, обеспечив защиту прав и интересов детей - граждан Российской Федерации, передаваемых на международное усыновление (удочерение)", - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в январе правительство одобрило проект Договора между РФ и Израилем о сотрудничестве по усыновлению детей.

В документе отмечалось, что "настоящий Договор заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на каждый последующий пятилетний период, если ни одна из сторон письменно не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного срока действия настоящего Договора о своем намерении прекратить его действие".

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