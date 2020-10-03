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Митинг против строительства трассы через поселки и лес прошел в Казани

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Жители поселков к юго-востоку от Казани провели согласованный митинг за перенос будущей трассы М-12 в Татарстане от жилых домов и лесных массивов, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на акции.

Митинг прошел в сквере Славы в Приволжском районе Казани. Организаторами акции выступили представители ЛДПР.

По данным организаторов, на митинг пришли 199 человек при заявленной численности до 200 человек. Информацией мэрии Казани о численности участников митинга агентство пока не располагает.

Участники митинга потребовали, чтобы будущая трасса пролегала в Татарстане на расстоянии не менее километра от населенных пунктов; исключить из проекта строительство моста через Волгу в районе деревни Гребени и базы "Актер"; сохранить при строительстве трассы 95 гектаров леса путем переноса трассировки М-12 по полям; создать рабочую группу с участием представителей власти и активистов для обсуждения вариантов трассировки автодороги.

На недавно запущенном активистами сайте, посвященном проблеме трассировки M-12 в Лаишевском районе Татарстана, утверждается, что существующий проект М-12 предполагает строительство трассы "по лесам и впритык к домам".

Ранее сообщалось, что восьмой этап М-12, который пройдет по территории Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана построит ООО "Трансстроймеханизация", которое в ходе реструктуризации будет передано совместному предприятию участием ВЭБа (АО "ГК "Нацпроектстрой").

Татарстан Казань М-12

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