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В Пензенской области погиб пилот легкомоторного самолета

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области в воскресенье, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что жесткая посадка воздушного судна произошла в Никольском районе около 15 часов, погиб пилот.

По данному факту начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России уточняет, что падение самолета произошло в лесном массиве между селами Столыпино и Маис.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР "Интерфаксу" сообщили, что следователи выехали на место происшествия.

Пензенская область

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