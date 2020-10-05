"Даглис" заложила 10% "Сафмар финансовые инвестиции" как обеспечение по кредиту "Русснефти"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АО "Даглис", которым владеет Саид Гуцериев, заложило 10% акций принадлежащего ему ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" катарскому банку CQUR как обеспечение по кредиту "Русснефти", следует из данных Федресурса.

11,2 млн акций холдинга заложены до марта 2029 года. В базу Федресурса информация о залоге была внесена 2 октября.

Акции холдинга передаются в обеспечение исполнения всех обязательств нефтяной компании "Русснефть" перед катарским банком по кредитному договору на сумму до $2,35 млрд, который был заключен 6 мая 2015 года, поясняется в материалах. Речь идет об обязательствах по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, неустоек и комиссий, а также других платежей.

ВТБ является акционером CQUR Bank с долей 19%. Катарский банк был зарегистрирован в январе 2019 года. По данным QFC (катарский правительственный орган регулирования), объявленный уставный капитал кредитной организации составляет $100 млн, оплаченный капитал - $25 млн. В числе других крупных акционеров CQUR помимо ВТБ - Amathus Investment Fund SPC Ltd.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". Компания торгуется в первом котировальном списке на "Московской бирже". Холдинг владеет 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".

Согласно информации по состоянию на конец июня 2020 года, АО "Даглис" принадлежит 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одной компании Саида Гуцериева Lanbury Trading Limited - 16,7%. К тому же владельцами холдинга являются оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (45,2%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" на эту дату владел 9,2%, но в сентябре провел несколько сделок по продаже акций в рынок, сократила свою долю примерно до 8,6%. Летом 2020 года "Сафмар финансовые инвестиции" сделал оферту миноритариям по покупке у них оставшихся 13,7% акций, конец действия оферты - 22 сентября. Холдинг пока не раскрывал информацию о том, как изменились доли акционеров после обязательного предложения.

2 октября, "Русснефть" сообщила, что подписала дополнительное соглашение по кредиту на $1,17 млрд с ВТБ (как агентом) и CQUR (как кредитором), позволяющее продолжить в штатном режиме сотрудничество с этими банками.

Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту, поясняла компания. Источник, близкий к компании, пояснил, что, в частности, что "Русснефть" договорилась о грейс-периоде по кредиту (grace period, льготный период кредитования, когда происходит только обслуживание процентов). "Русснефть" также ожидает до конца года подписание еще одного соглашения с банками о продлении новых условий.

В 2015 году ВТБ открыл "Русснефти" кредит на $2,302 млрд (115,048 млрд рублей по курсу на дату получения) с первоначальным сроком погашения в марте 2023 года и фиксированной ставкой 8,3%. Кредитное соглашение несколько раз пересматривалось сторонами и в конце 2016 года было продлено до марта 2026 года, ставка в первые три месяца - LIBOR + 5,5% годовых. В декабре 2019 года было подписано очередное дополнительное соглашение, график погашения, валюта, процентная ставка и остальные существенные условия кредитного соглашения оставлены без изменений.

В марте 2020 года банк ВТБ уведомил "Русснефть", что он переуступил права требований по кредиту. При этом основные условия кредитного соглашения остались без изменения. Кредит CQUR обеспечен залогом обыкновенных акций материнской компании, а также залогом долей участия и акций ряда компаний группы, принадлежащих материнской компании. Одновременно отдельные дочерние компании группы и прочие связанные лица выступают солидарными поручителями по обязательствам "Русснефти" перед кредитором.

В первом полугодии 2020 года "Русснефть" выплатила общую сумму процентов по указанному кредитному соглашению в размере 2,7 млрд рублей по курсу на дату оплаты ($36 млн). Погашение основного долга не проводилось, поскольку компания обсуждала реструктуризацию кредита с банком-кредитором, в том числе, возможность изменения графика погашения долга.

Сумма задолженности перед банком CQUR по основному долгу на конец первого полугодия 2020 года составляла 81,991 млрд рублей, или $1,172 млрд по курсу на дату отчетности, в том числе краткосрочная часть к погашению составляет $137 млн или 9,568 млрд рублей. Задолженность по процентам составляла 98,6 млн рублей ($1,4 млн по курсу на дату отчетности).

В конце августа международное рейтинговое агентство Moody's присвоило статус "ограниченный дефолт" (limited default, LD) рейтингу вероятности дефолта "Русснефти". Этот статус, поясняло Moody's, означает факт ограниченного дефолта, поскольку компания не произвела выплаты для погашения основной суммы долга в размере $46 млн по банковскому кредиту на сумму $1,172 млрд, которые должна была сделать в первом и во втором кварталах 2020 года, что следует из ее финансовой отчетности за первое полугодие.

Позже международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Русснефти" в иностранной валюте до "C" с "CCC+".