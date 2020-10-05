Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Шведская Quintus Technologies отказалась от поставок запчастей "ГАЗу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе "ГАЗ", которая в 2018 году подпала под американские санкции, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально на днях мы получили информацию о том, что очередной дискриминационный шаг был предпринят в Швеции, когда шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы "ГАЗ" под абсолютно надуманным предлогом - якобы этот процесс имеет характер продукции военного и двойного назначения", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, "это абсолютно искусственная логика, высосанная из пальца".

Министр отметил, что пресс используется с 2009 года и никогда с того времени, "включая весь период кризисных отношений после переворота на Украине, никаких сомнений у шведских регуляторов не возникало".

"Но, судя по всему, это далеко не последний пример, когда геополитика, стремление понравиться тем, кто определяет геополитическую линию Запада, берет верх над здравым смыслом и над собственными интересами. Это, конечно, будет бить по шведскому бизнесу, который сотрудничает с группой "ГАЗ" и по тем людям, которые заняты на этом производстве", - сказал Лавров.

"ГАЗ" с апреля 2018 года находится под санкциями, которые пока не вступили в полную силу вследствие ряда отсрочек. В отличие от других компаний, попавших в "черный список" вместе с Олегом Дерипаской (РусАл, En+ Group), "ГАЗ" из SDN List не выведен, хотя переговоры об этом, как неоднократно заявлялось, ведутся.

Швеция РФ Сергей Лавров Quintus Technologies

Новости
Пандемия коронавируса

Минтруд заявил, что у работодателей нет права требовать тестирования на COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

В пробах воды с Камчатки не нашли превышения вредных веществ

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку
Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Пандемия коронавируса

В Удмуртии допустили введение COVID-ограничений, аналогичных весенним

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам
Пандемия коронавируса

Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Пандемия коронавируса

Омский губернатор заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');