Шведская Quintus Technologies отказалась от поставок запчастей "ГАЗу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе "ГАЗ", которая в 2018 году подпала под американские санкции, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально на днях мы получили информацию о том, что очередной дискриминационный шаг был предпринят в Швеции, когда шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы "ГАЗ" под абсолютно надуманным предлогом - якобы этот процесс имеет характер продукции военного и двойного назначения", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, "это абсолютно искусственная логика, высосанная из пальца".

Министр отметил, что пресс используется с 2009 года и никогда с того времени, "включая весь период кризисных отношений после переворота на Украине, никаких сомнений у шведских регуляторов не возникало".

"Но, судя по всему, это далеко не последний пример, когда геополитика, стремление понравиться тем, кто определяет геополитическую линию Запада, берет верх над здравым смыслом и над собственными интересами. Это, конечно, будет бить по шведскому бизнесу, который сотрудничает с группой "ГАЗ" и по тем людям, которые заняты на этом производстве", - сказал Лавров.

"ГАЗ" с апреля 2018 года находится под санкциями, которые пока не вступили в полную силу вследствие ряда отсрочек. В отличие от других компаний, попавших в "черный список" вместе с Олегом Дерипаской (РусАл, En+ Group), "ГАЗ" из SDN List не выведен, хотя переговоры об этом, как неоднократно заявлялось, ведутся.