СК проверит сообщения о жестокости к постояльцам уфимского дома престарелых

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следователи проверят сообщения СМИ о грубом отношении к постояльцам персонала уфимского пансионата для пожилых "Моя семья" и о нехватке в учреждении постельных принадлежностей и еды, сообщили в СК по Башкирии.

В рамках доследственной проверки будут опрошены постояльцы, сотрудники и руководители пенсионата, оценены условия проживания людей.

5 октября в региональных СМИ появилась видеозапись, на которой полураздетые старики лежат на кроватях без белья и матрасов. Автор записи утверждал, что снял это в палатах пансионата "Моя семья".