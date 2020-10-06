Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ставрополе арестовал бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о хищении денег из госбюджета, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"По ходатайству гособвинителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель суда. Дерев арестован на 2 месяца.

"Ему предъявлены обвинения в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа, организованной группой", - добавил собеседник агентства.

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу" о задержании Дерева в Ставропольском крае.

Предприниматель и политик Вячеслав Дерев был арестован в марте 2018 года по делу о мошенничестве. Однако 1 марта 2019 года суд в Москве не стал продлевать арест Дерева на срок более года и освободил его в зале суда.

10 марта 2020 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от КЧР Дерева и его шести соучастников, обвиняемых в мошенничестве. По данным следствия, путем незаконного возмещения НДС обвиняемые похитили из бюджета РФ более 110 млн рублей.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) направлено в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Дерев избирался депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики второго и четвертого созывов.

В апреле 2011 года Дерева назначили членом Совета Федерации - представителем исполнительного органа государственной власти, а в январе 2016 года полномочия Дерева были досрочно прекращены на основании его заявления.