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Самолет "РусЛайна" успешно сел в Пулково с неисправной стойкой шасси

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс Петербург - Йошкар-Ола, вынужденно вернулся в аэропорт вылета "Пулково", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом).

"Сегодня, 6 октября, в 14:32 самолет авиакомпании "РусЛайн" (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту "Пулково", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправки из-за неисправной передней стойки шасси.

РусЛайн Петербург Пулково

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