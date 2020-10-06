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Экс-сотрудник "Транснефть-Диаскан" задержан за продажу разработок компании

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бывший работник АО "Транснефть-Диаскан" (структура "Транснефти") был задержан по подозрению в продаже документов, составляющих коммерческую тайну. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, бывший сотрудник общества, увольняясь из компании около полутора лет назад, "вынес с места работы служебную документацию и программные алгоритмы, позволяющие проводить эффективную внутритрубную диагностику для обнаружения дефектов, в том числе и незаконных врезок". Имя сотрудника не называется.

По информации Демина, этот бывший работник "Транснефти" организовал предприятие в Подмосковье и занялся через интернет поиском возможных заказчиков на похищенную им документацию. В частности, он пытался продать разработки "Транснефти" за 400 млн рублей, тогда как их себестоимость составляет не менее 2 млрд рублей.

Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что ведомство возбудило дело о разглашении коммерческой тайны в отношении бывшего сотрудника топливно-энергетического комплекса, подозреваемого в попытке продажи важной документации.

"По данным следствия, бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника. По оценке специалистов, затраты на данные разработки составили более 2 млрд рублей. После этого он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 млн рублей", - говорила Петренко.

По данному факту возбуждено дело по статье о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

В СКР не уточнили фамилию фигуранта дела.

"В результате проведенного комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий преступная деятельность задокументирована и пресечена. Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - заявила представитель СК.

Транснефть Транснефть-Диаскан

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