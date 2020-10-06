ФАС попросила Путина повысить зарплаты своим сотрудникам до уровня ФНС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за повышение заработной платы сотрудникам ведомства до уровня зарплат работников ФНС, обратилась с такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на коллегии ведомства в Крыму во вторник.

"Самые близкие наши друзья, ближе всех к нам налоговая служба, таможенная служба. (. . .) Можно спросить, почему у них зарплата в два раза больше?" - передал Артемьев разговор с главой государства в ходе недавней встречи.

"Он (Путин - ИФ) написал главе администрации президента решить этот вопрос", - сказал глава ФАС.

Артемьев при этом не назвал абсолютные цифры.