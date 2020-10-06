Курганский СК возбудил уголовное дело о воспитании ребенка ремнем

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя поселка Лебяжье. По версии следствия, в сентябре он несколько раз бил 10-летнего пасынка и порол его ремнем, сообщили в СК.

Ребенок испытывал физические и психические страдания, считает следствие. На отчима в полицию пожаловалась мать мальчика.

На допросе он объяснил, что бил пасынка в воспитательных целях.

Уголовное дело возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК (истязание). Следователи собираются поискать иные возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.