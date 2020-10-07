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Источник узнал о возбуждении дела о мошенничестве в ФК "Крылья Советов"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Самарской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 12 млн рублей в футбольном клубе "Крылья Советов", рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В начале августа руководство самарского ФК было отправлено в отставку. 25 июля Андрей Талалаев объявил, что уходит с пост главного тренера клуба меньше чем после месяца работы.

Губернатор регоина Дмитрий Азаров требовал сменить руководство "Крыльев Советов" после вылета команды из Премьер-лиги.

"Крылья Советов" выбыли из Премьер-лиги по окончании сезона, новый сезон команда начала в Футбольной Национальной Лиге. Новым главным тренером клуба стал российский специалист Игорь Осинькин. Тренер работал в юношеской сборной России. Несколько его воспитанников играют в клубах РПЛ, одним из самых известных является игрок сборной России Алан Дзагоев.

Крылья Советов Самарская область СКР Дмитрий Азаров

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