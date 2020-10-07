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"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" сообщил, что запустил в Москве аренду машин по подписке на срок от месяца до полутора лет.

Арендовать по подписке будет можно Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Цена подписки зависит от новизны и модели автомобиля и от срока аренды.

Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 000 км обойдется в 19 000 рублей в месяц, а BMW 5 из парка "Яндекс.Драйв" с тем же пробегом - около 49 000 рублей.

В стоимость подписки входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная страховка КАСКО, ОСАГО и страхование жизни. Если автомобиль сломается - пользователь может вызвать техника, который либо сам ее починит, либо отвезет на станцию технического обслуживания и обратно.

За заправку, мытье машины и использование платных парковок клиенту придется платить самому.

"Яндекс.Драйв" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас в парке сервиса более 16 000 автомобилей разных марок. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 млн поездок. Каршеринг "Яндекса" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В сентябре сообщалось, что "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы "Яндекс.Такси".

Яндекс.Драйв Москва Mercedes BMW Skoda Volkswagen Nissan Leaf

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