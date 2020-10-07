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"ТомскРТС" присоединилась к общероссийской программе по мониторингу платежной дисциплины потребителей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - АО "ТомскРТС" начало размещать данные о своевременности расчетов потребителей за услуги теплоснабжения, присоединившись к программе по мониторингу платежной дисциплины юридических лиц и предпринимателей, которая реализуется на базе системы "СПАРК-Интерфакс".

Программа, получившая название "СПАРК-Мониторинг платежей", нацелена на повышение уровня расчетов, снижение просроченной дебиторской задолженности поставщикам, сокращение рисков работы на условиях отсрочки платежа. Такой эффект достигается за счет повышения информационной прозрачности бизнеса и использования общепризнанных в мире методик.

Поставщики товаров и услуг различных отраслей ежемесячно размещают данные о своевременности исполнения финансовых обязательств их клиентами. На основе этих данных в системе СПАРК формируются "платежные истории" хозяйствующих субъектов и рассчитываются широко используемые на рынке скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

"Платежные истории" и скоринги доступны широкому кругу участников рынка, включая банки, страховые компании, крупных заказчиков, что мотивирует клиентов внимательнее относиться к выполнению договорных обязательств.

"Мы стремимся использовать различные инструменты, чтобы стимулировать наших абонентов - юридических лиц к повышению уровня расчетов. Размещая в системе "СПАРК-Интерфакс" позитивную информацию, мы помогаем добросовестным абонентам укреплять свою деловую репутацию. А негативная информация в отношении неплательщиков позволяет другим поставщикам лучше оценивать риски работы с такими клиентами", - отметила заместитель директора СП "Теплоэнергосбыт" АО "ТомскРТС" Ирина Сергиевская.

"Пандемия показала высокую востребованность оперативной информации о кредитных рисках контрагентов. Подключение "ТомскРТС" к программе по мониторингу платежной дисциплины повысит прозрачность бизнеса в Томской области, даст возможность другим компаниям быстрее реагировать на изменение кредитного профиля потребителей, снижая тем самым неплатежи", - сказал первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

АО "ТомскРТС" - единая теплоснабжающая организация города Томска. Компания занимается производством и сбытом тепловой энергии, обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Предприятие входит в состав Группы "Интер РАО" и является дочерним предприятием АО "Томская генерация". В состав АО "ТомскРТС" входят структурные подразделения: "Тепловые сети", "Теплоэнергосбыт", "Тепловая инспекция и энергоаудит". Протяженность централизованных теплосетей, обслуживаемых СП "Тепловые сети" АО "ТомскРТС", составляет 660 километров в двухтрубном исполнении (в том числе 117,6 километра собственных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении), к которым подключено 3,7 тыс. многоквартирных жилых домов, 2,3 тыс. объектов частного сектора, 716 объектов социальной сферы и 2,5 тыс. прочих потребителей. Также компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

С 2011 года Группа "Интерфакс" на базе системы СПАРК реализует программу по добровольному обмену информацией о платежной дисциплине "СПАРК-Мониторинг платежей". По состоянию на 01.10.2020 в рамках программы доступна информация о своевременности расчетов с поставщиками 800 тыс. компаний и предпринимателей.

СПАРК Интерфакс

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