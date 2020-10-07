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Путин счел нескромным преувеличивать значение своего дня рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что отпразднует свой день рождения в кругу близких и семьи.

"Это мой день рождения, не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 24" в среду.

Он считает, что "в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения: в кругу своих друзей, близких, вне зависимости от своего служебного положения".

7 октября Путину исполнилось 68 лет.

Владимир Путин

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