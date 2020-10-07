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В Дзержинске оштрафовали "Почту России" за продажу продуктов при доставке пенсий

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский городской суд Нижегородской области утвердил решение регионального отделения госинспекции труда об административном наказании АО "Почта России" за введенное обязательство для почтальонов торговать продуктами.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает в среду, что АО "Почта России" признано виновным по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), назначен штраф в размере 80 тыс. рублей.

По данным государственной инспекции труда в Нижегородской области, в феврале 2019 года в Дзержинске почтальон при доставке пенсий поскользнулась в подъезде дома. В руках у женщины были сумки с продуктами и печатными изданиями для продажи, поэтому при падении она не смогла себя подстраховать и получила тяжелую травму.

Инспекция выяснила, что продажа продуктов была не обусловлена трудовым договором. В результате Дзержинский почтамт распорядился о том, чтобы почтальонов не привлекали к таким обязанностям.

Однако в январе 2020 года новый руководитель почтамта вновь обязал торговать продуктами при доставке пенсий и пособий почтальонов, что "ставит под угрозу их жизнь и здоровье".

Нижегородская область Дзержинск Почта России

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