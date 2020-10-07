В Чечне уничтожили 500-килограммовую бомбу, пролежавшую в земле более 20 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России уничтожили в Чечне авиационную бомбу, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"В Чеченской Республике пиротехнический расчет МЧС России обезвредил 500-килограммовую авиационную бомбу, пролежавшую под землей более 20 лет. Опасную находку обнаружил на окраине Грозного местный житель", - говорится в сообщении.

Для обезвреживания бомбы из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов. Авиабомбу на специальной технике транспортировали на полигон в Шелковском районе Чечни и уничтожили. Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.