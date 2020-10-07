Житель саратовского села повредив подземный газопровод, пока рыл пруд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Житель села Терновка Энгельсского района Саратовской области повредил подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления, сообщается на сайте районной администрации.

Как выяснилось, мужчина проводил несанкционированные работы по благоустройству котлована под пруд.

Его действия оставили без газа, тепла и горячей воды 800 абонентов.

Сотрудники АО "Газпром газораспределение Саратовская область" обнаружили поврежденный газопровод с выходом газа в атмосферу и незамедлительно приступили к его восстановлению. Ремонт завершен.

Газораспределительная организация направила заявление в полицию.

"Виновным будет предъявлен иск в размере порядка 500 тыс. рублей",- отмечается в пресс-релизе.