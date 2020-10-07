Мужчина пытался совершить суицид у Московского вокзала в Петербурге

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Центральном районе Петербурга неизвестный пытался совершить самоубийство. Как сообщила пресс-служба управления МЧС по городу, инцидент произошел на площади у ТРЦ "Галерея", рядом с Московским вокзалом.

Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину без сознания, в настоящий момент он осматривается медиками.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.