Ученых обеспокоила необычная активность камчатского вулкана Ключевской

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке активизировался в начале октября после двухмесячного молчания, в то время как нормальный интервал между извержениями - около года. Такая активность является необычной и требует дополнительного внимательного изучения, сообщает в четверг пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Существующая в настоящее время активность Ключевского вулкана является необычной. Обычно интервал между извержениями - около года. Сейчас извержение началось через два месяца после окончания предыдущего", - приводятся в сообщении слова директора ИВиС Алексея Озерова.

Озеров считает, что нехарактерное поведение системы требует дополнительного изучения, "так как, если она выйдет из обычного режима, могут возникать различные пароксизмальные события". По словам директора, такое изучение уже начато в институте.

Ключевской вулкан активизировался в начале октября после двухмесячного молчания.

"В постройке вулкана отмечается небольшая сейсмическая активность - дрожание 3,5-4 микрометра. Ночью наблюдаются выбросы в кратере и свечение. Пепловые выбросы поднимаются на высоту 150-200 метров. Лавовые потоки пока не образовались, поскольку все только началось и идет заполнение кратера", - цитирует пресс-служба руководителя Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука.

Демянчук добавил, что был отмечен небольшой лавовый поток на юго-восточном склоне.

"Возможно, как это было в 2016 и 2019 годах вырос шлаковый конус на юго-восточной стороне кратера и в результате этого что-то излилось по Апахончическому желобу. Но это не постоянный лавовый поток", - сказал ученый.