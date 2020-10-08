В Иркутске девушка-подросток напала на полицию при задержании за кражу из магазина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту нападения 15-летней девушки на полицейского в Иркутске, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по области.

По предварительным данным ведомства, 7 октября трое подростков украли из магазина одежду. При задержании одна из девушек оказала сопротивление и ударила полицейского.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции при задержании подростков.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД сообщает, что полиция проводит проверку по факту попытки кражи группой подростков товаров, которую пресекли охранники торгового центра.

"На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. В ходе выяснения обстоятельств инцидента одна из девушек несколько раз ударила сотрудников полиции, выражалась в их адрес нецензурной бранью, а также пыталась покинуть помещение. На требования о прекращении противоправных действий она не реагировала, продолжала вести себя вызывающе, а затем вновь ударила одного из полицейских по лицу", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции применили к нарушительнице физическую силу и в наручниках доставили ее в территориальный ОВД.

По данным полиции, задержанная 15-летняя жительница Иркутска несколько лет состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Ранее неоднократно уходила из дома и объявлялась в розыск. Мать девушки привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.