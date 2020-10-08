Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

В Иркутске девушка-подросток напала на полицию при задержании за кражу из магазина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту нападения 15-летней девушки на полицейского в Иркутске, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по области.

По предварительным данным ведомства, 7 октября трое подростков украли из магазина одежду. При задержании одна из девушек оказала сопротивление и ударила полицейского.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции при задержании подростков.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД сообщает, что полиция проводит проверку по факту попытки кражи группой подростков товаров, которую пресекли охранники торгового центра.

"На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. В ходе выяснения обстоятельств инцидента одна из девушек несколько раз ударила сотрудников полиции, выражалась в их адрес нецензурной бранью, а также пыталась покинуть помещение. На требования о прекращении противоправных действий она не реагировала, продолжала вести себя вызывающе, а затем вновь ударила одного из полицейских по лицу", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции применили к нарушительнице физическую силу и в наручниках доставили ее в территориальный ОВД.

По данным полиции, задержанная 15-летняя жительница Иркутска несколько лет состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Ранее неоднократно уходила из дома и объявлялась в розыск. Мать девушки привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Иркутск

Новости

Ученые не нашли следов ракетного топлива на камчатском полигоне Радыгино

Ученые не нашли следов ракетного топлива на камчатском полигоне Радыгино

Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью достигло восьми

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 60 регионах РФ

Следователи возбудили дело по факту взрывов боеприпасов под Рязанью

Что произошло за день: среда, 7 октября

До шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале под Рязанью

Боеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться реже

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');