Думский комитет предложил отозвать проект о "всероссийской реновации"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции, документ должен быть отозван, заявила в четверг глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

"Сейчас мы сами настояли на том, чтобы быть соисполнителями по этом законопроекту. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская на пресс-конференции.

Она пояснила, что в законе есть положения, которые предусматривают механизм изъятия жилья у собственников, даже если оно не является аварийным.

"Если дом не аварийный, то нет основания для изъятия. А здесь практически изъятие, в документе написано, что ты обязан заключить договор. А договор – это двухстороннее соглашение", - подчеркнула она.

По ее словам, если документ разработан для нужд застройщиков, он должен быть представлен в другом виде.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить нарушение прав собственников и нанимателей жилья. С жильцами нужно договариваться, иначе мы завязнем в судах", - заключила депутат.

Законопроект "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В документе отмечается, что за его основу была взята реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации жилищного фонда. Так, законопроектом предусматривается комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции домов. Авторы поясняют, что при принятии решения будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из реализации программы.

Кроме того, законопроектом предусматривается переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.