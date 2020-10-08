Россиянам разрешат получать документы в ЗАГСах не по месту жительства

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит законопроект, который позволит гражданам обращаться за документами в любые территориальные ЗАГСы вне зависимости от места жительства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект меняет порядок регистрации в ЗАГСах по всем вопросам, включая рождение детей, изменение имени или фамилии человека и ряд других, добавил он.

Это позволит ускорить переход на безбумажный документооборот.

"Ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе при получении мер социальной поддержки", - сказал глава правительства.