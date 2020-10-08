Эксперты усомнились в возможности строительства 140-метровой колокольни в Петербурге

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Эксперты и историки архитектуры ставят под сомнение возможность реализации проекта 140-метровой колокольни у Смольного собора.

"Если и строить эту колокольню, то только в другом месте. (...) Там, где нет архитектурных шедевров, за пределами исторического центра Петербурга", - сказал историк архитектуры Борис Кириков во время пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Специалисты иронично заметили, что в качестве места строительства можно было бы рассмотреть территорию рядом с "Экспофорумом" или "Лахта-центром".

Заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик, в свою очередь, заявил, что необходимости в возведении колокольни вообще нет: по его мнению, это "убьет значение ансамбля собора", "окажет негативное воздействие на облик города", явив собой акт "исправления истории".

С ним согласился заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов, отметив, что панорама Смольного собора и так не просматривается, а колокольня, согласно проекту Растрелли, должна находиться перед собором.

Историк архитектуры Кириков добавил, что документального обоснования для точного воссоздания колокольни нет. Кроме того, реализации проекта мешают действующие высотные ограничения.

Ранее Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Петербурге представил проект строительства 140-метровой колокольни Смольного собора по задумке Бартоломео Растрелли. Эта колокольня якобы должна была стоять рядом с собором, но ее строительство, согласно открытым источникам, было прекращено после возведения двух ярусов, которые позже разобрали. Высота постройки, по разным данным, составила бы либо 142, либо 160 метров.

Идея все-таки возвести колокольню была раскритикована архитекторами, градозащитниками и историками.